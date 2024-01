Wiesberger bei Tour-Comeback auf Rang 21 in Dubai

Wiesberger, der am Schlusstag je zwei Schlaggewinne und -verluste verzeichnete, erhielt immerhin noch ein Preisgeld in Höhe von knapp 100.000 Dollar. Weiter geht es für den 38-Jährigen sowie für Nemecz und Matthias Schwab, der in Dubai den Cut verpasst hatte, kommende Woche beim 2,5-Mio.-Dollar-Turnier in Ras Al Khaimah.