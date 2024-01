Tödlicher Familienstreit in OÖ ++ Ikea Ladekabel

Am Freitagfrüh kam es in Obernberg am Inn zu einem tragischen Vorfall: Ein 22-Jähriger soll seinen 59-jährigen Vater mit einem Messer angegriffen und dabei tödlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter war bereits wegen schweren Raubes im Gefängnis und durfte laut Gerichtsbeschluss hat Elternhaus eigentlich nicht betreten.