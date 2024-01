Welser schauen nun neugierig über den Tellerrand

„Ein bissl schwanger gibt’s nicht“, sagt Bernd Badurek, wenn er klar machen will, wie stark der Drang bei der TroGroup ausgeprägt ist, sich weiterzuentwickeln und neu zu erfinden. Viereinhalb Monate ist der 49-Jährige nun Chef der Firmengruppe in Wels, bei der viele zuerst an Stempel-Weltmarktführer Trodat und dann an Laserspezialist Trotec in Marchtrenk denken.