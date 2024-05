Rabiater Mühlviertler schoss mit Ziegel auf Auto

18 Zentimeter langes Messer

Damit nicht genug: Als er in Polizeigewahrsam genommen werden sollte, habe er massiven Widerstand geleistet. „Der Anklage zufolge hat er sich gegen die Sachverhaltsaufnahme und seine Festnahme gewehrt, indem er mit einem Messer mit 18 Zentimeter langer Klinge in seiner Tür gestanden sei, und die Waffe drohend in Richtung der fünf alarmierten Polizisten gerichtet hat“, so Richter und Sprecher des Landesgerichtes Linz, Walter Eichinger.