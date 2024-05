„Ich bin eine Freundin von einfachen Lösungen“

Sie hat gerade einmal vier Jahre vollgemacht: Isolde Perndl trat 2020 als oberste Finanzmanagerin der Landes-Kultur GmbH an, nun wird sie die Institution Ende Juni verlassen, um an die Spitze der Fachhochschulen Oberösterreich (FH OÖ) zu wechseln. Im „Krone“-Talk zieht sie erstmals Bilanz über ihre Zeit in der Kultur, spricht über Herausforderungen an der FH und eine geplante Auszeit.