Die Frühlings-Mode muss vor allem bequem sein

Im Frühling erwacht nicht nur die Natur, sondern auch die Modewelt erfindet sich neu. Aber was ist heuer angesagt? Die „Krone“ hat sich bei Experten in Oberösterreichs Modegeschäften umgehört. Im „Jeans-Shop Gartner“ in der Altstadt in Linz teilt der Chef Peter Perlinger seine Einblicke in die Welt der Denim-Mode: „Bei Männern ist es ganz eindeutig. Angesagt sind schmal geschnittene und gerade Jeanshosen, besonders von Marken wie Replay und Levi’s.“