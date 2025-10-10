Vorteilswelt
Jon Bon Jovi als Fan

Rockband Def Leppard mit Hollywood-Stern geehrt

Society International
10.10.2025 07:07
Die britische Rockband Def Leppard ist jetzt auf dem „Walk of Fame“ mit einem Stern verewigt.
Die britische Rockband Def Leppard ist jetzt auf dem „Walk of Fame“ mit einem Stern verewigt.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Die britische Rockgruppe Def Leppard um Sänger Joe Elliott (66) hat in Hollywood jetzt einen festen Platz. Das Hard-Rock-Quintett enthüllte auf dem „Walk of Fame“ seine Sternenplakette. 

Vor vielen Schaulustigen posierten Elliott und seine Bandkollegen Rick Allen (61), Vivian Campbell (63), Rick Savage (64) und Phil Collen (67) auf dem Stern. Elliott wandte sich in einer Dankesrede an die „unglaublich liebevolle“ Fangemeinde: „In zwei Wörtern: Danke schön“.

Jon Bon Jovi zollte Band Tribut
Jon Bon Jovi (63) zollte den britischen Kollegen in einer Rede Tribut – und stellte sich als „Def Leppard Fan“ vor. Als junger Musiker im US-Staat New Jersey – „Tausend Meilen entfernt“ – habe er sich gleich zu der Musik der britischen Rocker hingezogen gefühlt.

Jon Bon Jovi (3. von links) outete sich als großer „Def Leppard Fan“.
Jon Bon Jovi (3. von links) outete sich als großer „Def Leppard Fan“.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

1986 seien sie sich bei Auftritten in Deutschland erstmals persönlich begegnet und sie hätten sich auf Anhieb bestens verstanden, sagte Bon Jovi mit Blick auf ihre langjährige Freundschaft.

Mehr als 40 Jahre erfolgreich
Def Leppard wurde 1977 im englischen Sheffield gegründet. In den 1980er-Jahren hatte das Quintett mit Alben wie „Pyromania“ und „Hysteria“ Welterfolge und wurde 2019 in die „Rock And Roll Hall Of Fame“ aufgenommen. 2023 veröffentlichte Def Leppard mit „Drastic Symphonies“ das 13. Studioalbum.

Lesen Sie auch:
Großer „Krone“-Talk
Def Leppard: Hard Rock für die Working-Class
09.06.2022

Mit Ausnahme von Gitarrist Steve Clark, der 1991 starb, spielen Def Leppard seit über 40 Jahren in derselben Besetzung, darunter Leadgitarrist Phil Collen und Bassist Rick Savage. 2023 gingen die Hardrock-Ikonen Def Leppard („Pour Some Sugar On Me“) und Mötley Crüe („Wild Side“) gemeinsam auf Europa-Tournee.

