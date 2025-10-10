Rockband Def Leppard mit Hollywood-Stern geehrt

Mehr als 40 Jahre erfolgreich

Def Leppard wurde 1977 im englischen Sheffield gegründet. In den 1980er-Jahren hatte das Quintett mit Alben wie „Pyromania“ und „Hysteria“ Welterfolge und wurde 2019 in die „Rock And Roll Hall Of Fame“ aufgenommen. 2023 veröffentlichte Def Leppard mit „Drastic Symphonies“ das 13. Studioalbum.