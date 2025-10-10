Meghan sorgt mit XXL-Ausschnitt für Aufsehen

Dann sprach die Herzogin auch noch über die Herausforderungen, vor denen Eltern in der digitalen Ära stehen. Zwar seien ihre Kinder noch zu jung für Social Media, doch eines Tages werde es auch bei Archie und Lilibet so weit sein. „Wie so viele Eltern denken wir ständig darüber nach, wie wir die Vorteile der Technologie nutzen können, während wir gleichzeitig vor ihren Gefahren schützen“, schilderte Meghan.