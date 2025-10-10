Meghan sorgt mit XXL-Ausschnitt für Aufsehen

Wenige Tage nach dem Überraschungsbesuch bei der Fashion Week in Paris hat Herzogin Meghan nun in New York für Aufsehen gesorgt. Hand in Hand mit Prinz Harry besuchte sie eine Gala und zog dort mit ihrem Outfit die Blicke auf sich.
Denn die Ex-Schauspielerin, die neuerdings auf Netflix Lifestyle-Tipps gibt, schlüpfte für ihren Besuch bei der Project Healthy Mind Gala im Big Apple in einen schwarzen Hosenanzug von Armani.
Power-Look mit Hauch von Sexyness
Ein wahrer Power-Look, dem Meghan mit einem tiefen Ausschnitt, unter dem die nackte Haut der 44-Jährigen hervorblitzte, einen Hauch von Sexappeal verlieh. Ganz im Hollywood-Glamour-Style!
Zu dem Designer-Outfit kombinierte die Herzogin von Sussex eine dicke Goldkette sowie passende Goldohrringe. Ihre dunkle Mähne hatte Meghan zu einem Pferdeschwanz streng nach hinten gebunden.
Auch Prinz Harry trug an diesem Abend einen schwarzen Anzug mit Krawatte und passte somit perfekt zu seiner schönen Ehefrau. Und auch sonst wirkte der Auftritt des Herzogpaars harmonisch: Harry und Meghan hielten am roten Teppich nicht nur Händchen, sie warfen sich auch immer wieder verliebte Blicke zu.
Persönliche Worte über Kinder
Die beiden durften bei der Gala schließlich den Humanitarians of the Year Award entgegennehmen. Und wurden an diesem Abend auch sehr persönlich. „Unsere Kinder, Archie und Lilibet, sind gerade mal sechs und vier Jahre alt“, sagte Meghan laut „People“-Magazin sichtlich bewegt und hielt einen Moment inne. „Kann man das glauben?“
Dann sprach die Herzogin auch noch über die Herausforderungen, vor denen Eltern in der digitalen Ära stehen. Zwar seien ihre Kinder noch zu jung für Social Media, doch eines Tages werde es auch bei Archie und Lilibet so weit sein. „Wie so viele Eltern denken wir ständig darüber nach, wie wir die Vorteile der Technologie nutzen können, während wir gleichzeitig vor ihren Gefahren schützen“, schilderte Meghan.
Schutz vor Gefahren des digitalen Zeitalters
Harry wiederum hob auch die Arbeit ihres Parents Network, einer Initiative der Archewell Foundation, hervor. „Wir sind heute Abend alle hier versammelt, um uns auf eines der drängendsten Themen unserer Zeit zu konzentrieren“, betonte der 41-Jährige. „Dies ist ein entscheidender Moment in unserer gemeinsamen Mission, Kinder zu schützen und Familien im digitalen Zeitalter zu unterstützen.“
Während der Gala gaben Harry und Meghan schließlich bekannt, dass ihr Parents Network künftig mit ParentsTogether kooperieren werde. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für Familien und Online-Sicherheit ein. Mit der Zusammenarbeit soll den Kampf gegen die Gefahren, insbesondere von KI, verbessern.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.