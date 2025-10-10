Tor und Assist von Marco Rossi bei Minnesota-Sieg

„Dann lassen wir uns das nicht mehr nehmen“
Rangnick strahlt:
Der Österreicher Marco Rossi hat in der Nacht auf Freitag beim 5:0-Auswärtssieg der Minnesota Wild über die St. Louis Blues einen Assist sowie ein Tor beigetragen. Er war am zweiten Treffer beteiligt und scorte schließlich den letzten Treffer des Spiels.
Der 24-jährige Vorarlberger hatte im August einen 15 Millionen Dollar (12,89 Mio. Euro) schweren Dreijahresvertrag unterschrieben.
Sein alter Kontrakt war mit Ende der vergangenen Saison ausgelaufen, danach war die Zukunft des Centers lange unklar.
