Tsunamiwarnung
Philippinen erneut von starkem Beben erschüttert
Nur wenige Tage nach dem letzten schweren Erdstoß hat erneut ein starkes Beben die Philippinen getroffen. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,4 an. Das Zentrum lag rund 58 Kilometer tief in der Provinz Davao Oriental auf der Insel Mindanao.
Das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) meldete eine Stärke von 7,6. Behörden gaben eine Tsunamiwarnung heraus. Später wurde diese wieder aufgehoben.
Nachbeben sehr wahrscheinlich
Flutwellen von mehr als einem Meter Höhe könnten über mehrere Stunden hinweg auf Land treffen. Anrainer in Küstenregionen wurden aufgefordert, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben. Mit weiteren Nachbeben ist ebenfalls zu rechnen.
Bilder des Erdbebens:
In vielen betroffenen Gebieten fiel der Strom aus. In der Kleinstadt Manay wurden Gebäude beschädigt, darunter eine Kirche. Ein Augenzeuge, der sich gerade in einem Hotelzimmer befand: „Das Beben war so stark, dass es schwierig war, aufrecht zu stehen. Wir fielen immer wieder hin.“
In Panik geratene Schüler
Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie Decken einstürzten und Möbel in Häusern umkippten. In einigen Gebäuden zersplitterten Glasfenster und -türen. Ein Video zeigte schreiende und in Panik geratene Schüler, als Holzpaneele von der Decke ihres Klassenzimmers in Davao City fielen. Laut Behördenangaben wurden einige Schüler ohnmächtig und erlitten leichte Prellungen.
Erst vor gut einer Woche hatte ein Beben der Stärke 6,9 die etwa 515 Kilometer entfernte Zentralprovinz Cebu erschüttert (siehe Video oben). Mindestens 74 Menschen kamen ums Leben, rund 550 weitere wurden verletzt. Es gab Tausende Nachbeben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.