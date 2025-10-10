Glück nach Jubel: „Hätte ich mir nicht verziehen“

„Ich glaube, das wäre unfair“

In dieser hat Arnautović längst einen besonderen Platz. „Marko ist ein außergewöhnlicher Spieler in der österreichischen Geschichte“, meinte Sturmkollege Gregoritsch. Ein Ranking wollte er sich aber nicht anmaßen. „Ich glaube, das wäre unfair.“ In Zeiten von Herbert Prohaska oder Krankl habe er noch nicht gelebt, bei Polster und Andreas Herzog sei er zu jung gewesen. „Jetzt gibt es Alaba, Arnautović und die Generation, die jetzt einen sehr schönen Moment miterlebt hat. Für unsere Generation ist er (Arnautović) jetzt einmal sehr, sehr weit vorne.“