Ein Abgang von Schröder wird konkreter

Die Gespräche zwischen den „Fohlen“ und Schröder sollen positiv verlaufen sein. Jetzt muss man noch eine Lösung mit Salzburg finden, der Sportboss hat noch Vertrag bis 2028. Äußern zu der Thematik wollte sich auf Anfrage gestern keiner aus der Klubführung. „Wir kommentieren diese Dinge nicht“, hieß es nur. Trainiert wurde gestern – Martin Hinteregger war Zaungast – normal, Thomas Letsch reagierte auf die Frage nach Schröder aber auch zurückhaltend. „Mich tangiert nur meine Mannschaft“, erklärte er. Mehr wollte er nicht sagen. Verdächtig!