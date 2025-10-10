Bergrettung vergraulte zweifachen Lebensretter

Mehrere Schreiben der Landesleitung

Im Mittelpunkt der Posse steht Falkners Lawinenhund „Davinci“. Weil er ihn zu dem Rettungseinsatz mitnahm, flatterten Falkner gleich mehrere Schreiben der Landesleitung ins Haus. „Ich hätte dadurch das Leben der Verunglückten riskiert“, schüttelt der 40-Jährige fassungslos den Kopf. Denn der achtjährige „Davinci“, mit dem Falkner bereits rund 50 erfolgreiche Einsätze bestritt, hat vor Winterbeginn den jährlichen Test nicht absolviert. Der dauert laut Falkner übrigens nur zwei Minuten.