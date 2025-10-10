Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Posse um Suchhund

Bergrettung vergraulte zweifachen Lebensretter

Tirol
10.10.2025 07:00
Während „Davinci“ beim Einsatz nur zuschaute, versuchte Falkner (rechts), die beiden von der ...
Während „Davinci“ beim Einsatz nur zuschaute, versuchte Falkner (rechts), die beiden von der Lawine in eine Gletscherspalte gespülten Tourengeher zu retten – leider kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Krone KREATIV/Privat, Bergrettung Obergurgl)

Nach haarsträubenden Vorwürfen seitens der Landesleitung zu einem Einsatz bei einem Lawinenunglück schmiss der Obergurgler Bergrettungschef Gabriel Falkner, ein zweifacher Lebensretter, hin. Die Ortsstelle entscheidet am Freitag zudem, ob sie sich wegen der Unstimmigkeiten auflöst – einmalig in Tirol!

0 Kommentare

Er gilt als herausragender Alpinist und Bergführer, ist Ausbildungsleiter der Martin-Flugrettung für ganz Österreich, erfahrener Lawinenhundeführer und wurde zweimal mit der Lebensrettungsmedaille des Landes geehrt. Für Teile der neuen Landesleitung der Bergrettung war das aber offenbar nicht gut genug. Denn die haben den – damaligen – Bergrettungschef von Obergurgl im Ötztal, Gabriel Falkner, nach einem Lawineneinsatz am Schalfkogel im März mit absurden Vorwürfen konfrontiert.

Mehrere Schreiben der Landesleitung
Im Mittelpunkt der Posse steht Falkners Lawinenhund „Davinci“. Weil er ihn zu dem Rettungseinsatz mitnahm, flatterten Falkner gleich mehrere Schreiben der Landesleitung ins Haus. „Ich hätte dadurch das Leben der Verunglückten riskiert“, schüttelt der 40-Jährige fassungslos den Kopf. Denn der achtjährige „Davinci“, mit dem Falkner bereits rund 50 erfolgreiche Einsätze bestritt, hat vor Winterbeginn den jährlichen Test nicht absolviert. Der dauert laut Falkner übrigens nur zwei Minuten.

Gabriel Falkner mit dem erfolgreichen Lawinenhund „Davinci“ – dem Stein des Anstoßes
Gabriel Falkner mit dem erfolgreichen Lawinenhund „Davinci“ – dem Stein des Anstoßes(Bild: Privat)

„Tatsächlich handelte es sich bei dem Einsatz um eine Spaltenbergung, ,Davinci‘ saß lediglich daneben und schaute zu“, schildert Falkner. Das Einfliegen eines Lawinenhundes von auswärts hätte außerdem wesentlich mehr und zu viel kostbare Zeit verschlungen.

Zitat Icon

Ich hoffe, der frühere Landesleiter Hermann Spiegl übernimmt wieder die Bergrettung und reißt das Ruder herum.

Gabriel Falkner, Ex-Bergrettter, Obergurgl

Bild: Privat

„Unwahrheiten hinter meinem Rücken verbreitet“
Niemand habe direkt Kontakt mit ihm gesucht, um die Sache zu klären. „Man hat Unwahrheiten verbreitet, etwa in Mails hinter meinem Rücken“, schildert Falkner. Gleichzeitig habe die Landesleitung mit rechtlichen Schritten gedroht, sollten gewisse Dinge an die Öffentlichkeit gelangen. Diese bittere Erfahrung mussten übrigens auch schon andere Ortsstellen machen.

Lesen Sie auch:
Dramatischer Rettungseinsatz am Gurgler Ferner – dieses Loch wurde für zwei Einheimische zur ...
In Loch „gespült“
Lawinendrama im Ötztal: „Mehr Pech geht nicht“
24.03.2025
Wilder Streit in Tirol
Bergrettungschef vor Aus? Neue Führung gefordert
27.09.2025

Hundeführer in Landesleitung seien das Problem
„Einige Mitglieder der Landesleitung haben von Bergrettungsarbeit keine Ahnung. Die Probleme gehen wohl von den Hundeführern dort aus“, präzisiert er. Dies sei derzeit das Hauptproblem.

Die Landesleitung der Bergrettung steht massiv unter Kritik – nicht nur in Obergurgl, sondern ...
Die Landesleitung der Bergrettung steht massiv unter Kritik – nicht nur in Obergurgl, sondern auch im Zillertal und in Osttirol.(Bild: Birbaumer Christof)

Erneut Lebensrettungsmedaille erhalten
Die Konsequenz: Falkner hat den – ehrenamtlichen – Dienst in der Bergrettung quittiert. Zuvor hat er aber noch, gemeinsam mit zwei weiteren Obergurgler Bergrettern, einer Skitourengeherin auf der Liebener Spitze das Leben gerettet. Dafür erhielt das Trio im Sommer die Lebensrettermedaille des Landes. Es war schon Falkners Zweite!

Entscheidung über Auflösung der Ortsstelle
Wegen der Vorfälle „kann“ – wie berichtet – die gesamte Ortsstelle Obergurgl nicht mehr mit der Landesleitung. Am Freitag entscheiden die Mitglieder, ob sie die Ortsstelle auflösen. In dem Fall soll künftig ein bereits gegründeter Verein Leben retten.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
149.512 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
113.856 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
105.235 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1325 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1287 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1217 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf