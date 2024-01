Dieses Team kämpft für Österreich um Medaillen

Österreichs letzte Medaille ist bereits sechs Jahre her, bei der EM 2018 in Ridnaun gewann Felix Leitner (T) Gold im Einzel. Die bislang letzte Damen-Medaille gab es 2015, ebenfalls im Einzel, durch die Leogangerin Christina Rieder. Bei der Junioren-EM im Vorjahr im lettischen Madona gab es indes gleich zweimal Gold für Österreich durch Lea Rothschopf und Lara Wagner, zudem holten Rothschopf und der Saalfeldener Lukas Haslinger Silber in der Single-Mixed-Staffel.