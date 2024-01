Nächste Gala-Vorstellung von Supertalent Andexer

Lea Rotschopf (SC Kuchl) musste zweimal in die Strafrunde und landete auf dem 14. Platz. Die Tirolerin Lara Wagner (2 Fehler) wurde 21., Kristina Oberthaler (0 Fehler) vom USC Altenmarkt/Zauchensee hatte auf der Strecke zu kämpfen und beendete das Rennen an 33. Position. Julia Schwaiger (HSV Saalfelden), die nach überstandener Krankheit erstmals in diesem Jahr im Einsatz warx, und die Tirolerin Lisa Osl verpassten die Punkteränge.