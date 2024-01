Rothschopf glänzt in Ridnaun mit Spitzenplatz

Auch Andexer konnte sich über ein weiteres starkes Ergebnis freuen. Die Saalfeldenerin musste zwar fünfmal in die Strafrunde, war aber in der Loipe eine der Schnellsten und wurde mit 1:49,3 Minuten Rückstand Zwölfte. Julia Schwaiger (HSV Saalfelden), die nach überstandener Krankheit in Ridnaun ihr Comeback feierte, durfte sich über einen Aufwärtstrend freuen, die 27-Jährige landete an 20. Position.