Derby-Kantersieg für Leader, Neumayr bezwang „Ex“

Doppelpack gegen Ex-Klub, Goalie im Mittelpunkt

Der Vorsprung auf Verfolger Seekirchen bleibt bei neun Punkten, weil die Wallerseer ein 3:2 in Thalgau retteten. Just Ex-Thalgauer Fabian Neumayr stellte per Doppelpack (70., 72.) die Weichen aus Sieg, verzichtete aus Respekt auf großen Torjubel. Im Finish wurde es nochmals turbulent: Mrkonjic überhob nach weitem Torhüterabschlag Gästekeeper Heuberger zum Anschlusstor zum 2:3 (83.). Just der Keeper verursachte in der Nachspielzeit einen indirekten Freistoß zum möglichen Ausgleich, lenkte dann aber eine Kreuzer-Großchance über die Latte. Bitter für Seekirchen: Flügelflitzer Kauba hatte sich im Abschluss-Training Kreuzband und Meniskus gerissen – für ihn ist das Jahr vorbei. „Danach hatten wir eine komische Stimmung. Die hat sich dann aufs Spiel übertragen. Zum Glück hats aber zum Sieg gereicht“, resümierte Trainer Lapkalo. „Die Leistung war gut, das Ergebnis nicht“, meinte Hausherren-Betreuer Jonjic.