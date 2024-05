Auinger stellt jetzt endgültiges Ultimatum an ÖVP

Das Geplänkel in der künftigen Salzburger Stadtregierung geht weiter. Wie berichtet wollte der künftige Stadtchef Bernhard Auinger (SPÖ) bis Donnerstagmittag wissen, wer von der Regierungsparteien das Arbeitsübereinkommen, welches in den vergangenen Wochen ausverhandelt wurde, mitträgt. Florian Kreibich hat das mit seiner ÖVP noch nicht getan, will eine endgültige Entscheidung erst am Montagabend nach der Präsidiumssitzung fällen.