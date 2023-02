Erneut Gold! Biathleten setzen Superserie fort

Lara Wagner (KSC) blieb auf dem Schießstand fehlerfrei und gehörte auch in der Loipe zu den Schnelleren - kombiniert ergab das die Goldmedaille! Am Ende hatte sie 3,2 Sekunden Vorsprung auf die Französin Bened, Bronze ging an die Bulgarin Hristova. Rothschopf (SC Kuchl) leistete sich liegend zwei Strafrunden und beendete den Bewerb an 14. Position. Anna Andexer (SK Saalfelden) wurde 24., Leonie Pitzer (WSV Ramsau) 28., Wilma Anhaus (USC Neukirchen) 36. und Victoria Mellitzer (KSC) 60.