Inflation: Als die Preise laufen lernten

Wenn wir schon 2023 zu jenen Ländern in Europa mit der höchsten Inflation zählten - wenigstens jetzt müsste der Preis-Galopp gebremst werden. Wie? Am wirksamsten durch scharfen Wettbewerb - aber das sind wir in Österreich nicht so gewöhnt. Selbst der Staat und die öffentlichen Monopole greifen bei Abgaben und Gebühren ungeniert zu