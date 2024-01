Konate droht mit Elfenbeinküste das frühe Aus

William Troost-Ekong erzielte vor 49.000 Zuschauern in Abidjan in der 55. Minute per Foulelfmeter den Treffer für die Super Eagles. Zuvor war Superstar Victor Osimhen vom italienischen Meister SSC Napoli gefoult worden. Salzburg-Stürmer Karim Konate kam bei der Elfenbeinküste ab der 84. Minute zum Einsatz. Nigeria hat am Montag den punktelosen Tabellenletzten Guinea-Bissau zum Gegner.