„Rollen sind verteilt, Schlager geht vorne weg“

Ruhig, gelassen und freundlich betritt Timo Horn den Raum, als ihn die „Krone“ zum Interview im Trainingslager in Marbella trifft. Kein Wunder, denn der 30-Jährige hat in seiner Karriere schon einiges erlebt, verliert nicht so leicht die Contenance. „Ich bin eher ein ruhigerer Typ, aber finde in einem passenden Moment schon die richtigen Worte“, beschreibt sich der Torhüter selbst.