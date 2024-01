Koita startete mit Mali siegreich in Afrika-Cup

Mit Salzburg-Stürmer Sekou Koita hat Mali sein Auftaktspiel beim Fußball-Afrika-Cup in der Elfenbeinküste gewonnen. Mali besiegte am Dienstag Südafrika mit 2:0 (0:0). Koita stand in der Startelf und machte nach 87 Minuten Platz für Dorgeles Nene. Der Ex-Bulle und aktuelle Leipzig-Spieler Amadou Haidara stand ebenfalls fast über die ganze Spielzeit am Feld. Im zweiten Spiel der Gruppe E überraschte Namibia mit einem 1:0 (0:0) über Tunesien und feierte bei der vierten Endrunden-Teilnahme den ersten Sieg.