Glatteis-Drama ++ FPÖ will Bauernprotest in Wien

Eisglatte Fahrbahnen hielten am Donnerstag die Einsatzkräfte in Kärnten auf Trab. Dabei kam es zu einem tödlichen Unfall. Und: Internet-Aufrufe zur Bauerndemonstration am Ballhausplatz versetzen die politische Landschaft in Aufruhr. Das sind unter anderem die Krone News, am 18. Januar mit Moderatorin Stefana Madjarov.