Welche Weine Benko mit Gusenbauer verkosten sollte

„Abschiedsdegustation für unseren Bundeskanzler a.D.“

Im Jahr 2008 als Nummer 1 auf der Ladungsliste: Alfred Gusenbauer, bei der Runde am 29. Mai noch Kanzler, am 21. Dezember bereits Kanzler außer Dienst. In der Einladung an Benko, in der sich Rosam für dessen fixe Zusage zur Bordeaux-Raritäten-Verkostung bedankte, ist jedenfalls von einer kleinen „Abschiedsdegustation für unseren Bundeskanzler a.D. Alfred Gusenbauer“ die Rede.