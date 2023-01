Arzt: „Möchte keine Entwicklung wie in den USA“

Hans Joachim Wolf ist derzeit der einzige Arzt in Tirol, der in seiner Ordination Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Seit 19 Jahren betreut er unter anderem Frauen mit Konfliktschwangerschaften. Was sagt er zur aktuell wieder aufgeflammten Debatte um Abtreibung in den Spitälern und den Demonstrationen in Innsbruck?