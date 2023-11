Tiroler Abtreibungsregister steht auf der Kippe

Beim Thema Schwangerschaftsabbruch sind die Fronten in Gesellschaft und Politik verhärtet. Nun will das Land Tirol dazu Daten sammeln. Der Widerstand ist riesig. Das Projekt könnte scheitern. Beim Land verteidigt man das Vorhaben. Doch was soll erhoben werden? Die „Krone“ hat nachgefragt.