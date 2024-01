Streif-Neuling verletzt: Cuche kamen die Tränen

Bei Remi Cuche besteht der Verdacht auf eine Bänderverletzung im Knie. Dem Streif-Neuling hatte es nach einem Schlag das linke Bein verdreht, er musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Der Schweizer wurde anschließend in seine Heimat gebracht, wo am Donnerstag weitere Untersuchungen an seinem Knie folgen sollen.