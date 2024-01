Kitzbühel-Training: So geht es den Sturzopfern

Cuche wird in der Heimat untersucht

Cuche und Szollos wurden hingegen mit dem Hubschrauber abtransportiert. Der Schweizer, dem es bei seiner Kitzbühel-Premiere nach einem Schlag das linke Bein verdreht hatte, wurde anschließend in seine Heimat gebracht, wo am Donnerstag weitere Untersuchungen an seinem Knie folgen sollen.