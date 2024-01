Wo Sie in Niederösterreich Fasching feiern können

Die Faschingszeit ist heuer ziemlich kurz. In der Regel beginnt sie am 11. November, dem Martinstag und endet am Aschermittwoch, der 2024 auf den 14. Februar fällt. Nach den Semesterferien neigt sich die lustige Zeit also dem Ende zu. Bis dahin gibt es im ganze Land aber zahlreiche Umzüge und Bälle, die in den Ortschaften und Städten über die Bühne gehen. Die „Krone“ gibt Ihnen einen Überblick, wo Sie ausgelassen feiern können. Und wir verraten Ihnen den Mythos um die Erfinderin des Krapfens, Cäcilia Krapf.