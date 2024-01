„Die Frau trieb bewusstlos in der eiskalten Donau“

Der 47-Jährige hatte am Montagvormittag am Donauufer bei Plesching Wasserproben für die Linz AG genommen. Das Messgerät zeigte 2,2 Grad Celsius an. „Plötzlich hat ein älterer Herr geschrien, dass eine Frau im Fluss treibt. Das hab’ ich zuerst nicht geglaubt, sie dann aber selbst gesehen“, erzählt Bräuer.