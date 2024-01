„Das Loch ist sicher nicht schnell zu stopfen!“

„Es ist traurig“

„Wir haben zwar noch den Europacup in St. Anton und die Herren waren in Saalbach, aber die haben auch keine Abfahrten zusammengebracht. Slalom und RTL sind einfacher“, so Gattinger, in dessen Bundesland aber heuer keine Rennen in der „2. Liga“ – also im Europacup – steigen: „Nach den Österreichischen Meisterschaften 2023 hat uns personell und finanziell die Kraft gefehlt. Es kostet eine Lawine, die Speedwoche mit den FIS-Rennen kostet – obwohl alle ehrenamtlich arbeiten – 60.000.“ Ein Vorschlag: „Wir müssten schauen, dass die großen Veranstalter für den Nachwuchs Speed-Rennen bzw. zumindest -Trainingsmöglichkeiten wie in Saalbach anbieten. In Italien hast du fast jede zweite Woche eine FIS-Abfahrt! Dass wir fast keine haben, ist ein großes Problem: Wenn Nachwuchskicker nur trainieren könnten und keine Spiele hätten, dann würde auch keiner mehr kommen.“