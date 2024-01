Diese Tierchen suchen ein neues Daheim

Mira (9) ist auf der Suche nach verantwortungsbewussten Haltern, denn sie braucht eine klare und sichere Führung im Alltag. Hat sie erst einmal das Vertrauen zu einem Menschen, ist sie für jeden Spaß zu haben. Unternehmungen an der frischen Luft sind bei der Hübschen immer willkommen. Bei anderen Hunden entscheidet die Sympathie, lässt sie sich auf einen anderen Hund ein, entsteht meist eine wunderbare Freundschaft. Die Hündin hat einen starken Jagdtrieb, daher für sie nur ein Umzug in einen katzenlosen Haushalt. Auch Kleinkinder sollten nicht in ihrem neuen Zuhause sein, da sie bei viel Trubel schnell überfordert ist.