Ein NBA-Spieler für Klosterneuburg

Die Basis für den eigenen Weg in die NBA. Von 2010 bis 2015 spielte College-Basketball für die University of Wisconsin, ehe er in der NBA-Summer League für die Sacramento Kings auflief und beim Millionen-Kluib einen Vertrag erhielt. Der große Moment: Am 13. April 2016 durfte er auch in der NBA für Sacramento aufs Parkett, erzielte gegen die Houston Rockets 6 Punkte, 4 Rebounds, je einen Assist und einen Steal - gegen das Team um Superstar James Harden!