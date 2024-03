352-mal Spaß und Abenteuer im weiten Land

Im weiten Land gibt es viel zu entdecken. Mit 21 neuen Destinationen zum Start in die Ausflugssaison heuer noch um ein Vielfaches mehr. Denn mit der NÖ-Card geht es ab sofort etwa auch auf die Burgruine Aggstein, in den Wildpark Hochrieß oder den Bikepark Königsberg, ins Wilhelmsburger Geschirrmuseum oder zu Jumpin Warrior. Im Vorjahr absolvierten rund 200.000 NÖ-Card-Besitzer 1,45 Millionen Ausflüge. „Das war mit einem Plus von 33 Prozent „die erfolgreichste Saison bis dato“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.