„Hoher Puls und feuchte Hände sind Warnsignale“

Nervenstärke, dazu stets bei klarem Verstand. Auf dem Pokertisch ist er längst ein Ass, Mario Mosböck übertrifft sich aber immer wieder selbst. Bei den „Poker Series“ in Jeju in Südkorea schlug der 27-Jährige aus St. Pölten in Niederösterreich erneut zu und holte sich mit dem Turniergewinn sensationell über eine Million Euro Preisgeld.