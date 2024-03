Internationale Kendo-Kämpfer beweisen ihr Können

Schwertkampf aus Japan

In Japan wird Kendo heutzutage sehr intensiv betrieben. Neben Sumo und Basketball soll es eine der beliebtesten Sportarten sein. In japanischen Schulen und Unis ist Kendo ebenfalls stark verbreitet. Auch in Österreich erfreut sich die moderne Art des japanischen Schwertkampfes an großer Beliebtheit. 1980 gründete man in Wien die Austrian Kendo Association (AKA). Kurze Zeit später wurde die AKA Mitglied der Europäischen Kendo Föderation und der Internationalen Kendo Federation. Seitdem würde diese Sportart stetig wachsen, erzählt André Ho vom Verein „Kenshikan Vienna“. „Mir ist aufgefallen, dass das Interesse an Kendo manchmal mit dem Interesse an der japanischen Kultur zusammenhängt. Der Film ,The Last Samurai‘ mit Tom Cruise erschien im Jahr 2003 und plötzlich hatten wir einen großen Anstieg an Interessierten“, so Ho.