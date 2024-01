100 Tage: Angehörige erinnern an Hamas-Geiseln

Der Wind bläst eisig vor der Wiener Staatsoper. Dennoch haben sich zahlreiche Menschen am Sonntag eingefunden, um an die 136 Geiseln zu erinnern, die vor 100 Tagen von der Hamas nach Gaza verschleppt worden sind und sich noch immer in deren Gewalt befinden. Indes rollte ein Autokonvoi mit wehenden Palästina-Flaggen über die Ringstraße.