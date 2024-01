„Ich habe jeden Fleck Österreichs betreten“

Andreas Auinger aus Gmunden in Oberösterreich führt ein spezielles Leben: In den vergangenen zehn Jahren war der 47-Jährige in den warmen Monaten beinahe jedes Wochenende unterwegs, hat so 1848 Orte in Österreich besucht. Weshalb, verrät der leidenschaftliche Reisende im „Krone“-Gespräch.