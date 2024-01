Über eine Million Besucher stürmten Tiroler Kinos

Mehrere Highlights für Kino-Fans

Und auf welche Highlights dürfen sich Tirols Cineasten in diesem Jahr freuen? Im März startet „Kung Fu Panda 4“, zu Beginn der Sommerferien ist unter anderem „Ich einfach unverbesserlich 4“ in den Startlöchern und im Winter folgt „Mufasa - The Lion King“. Action-Fans kommen mit „Dune 2“, „The Fall Guy“, „Planet der Affen: New Kingdom“ oder „Kraven the Hunter“ auf ihre Kosten.