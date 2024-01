Zwei Jahre nach Wengen-Crash: ÖSV-Ass ist zurück

Zwei Monate, nach dem er in Zürs seinen ersten Weltcupsieg feiern konnte, Jahren stürzte ÖSV-Ass Christian Hirschbühl im zweiten Durchgang des Wengen-Slaloms und zog sich Brüche am rechten Sprunggelenk und am Schienbein zu. Was folgte, war eine wahre Odyssee aus Schmerzen und Operationen. Doch jetzt ist der 33-Jährige zurück auf Schnee.