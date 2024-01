Endlich wieder ein Sieg für Austria Lustenau

In der ersten Halbzeit kam auch Testspieler Nico Gorzel zum Einsatz, dem auch der Treffer zum 2:0 gelang. Heraf macht keinen Hehl daraus, dass er den 25-jährigen Mittelfeld-Akteur auch gerne fix in seinem Team hätte. Der Deutsche empfahl sich jedenfalls für ein Engagement. Vor allem in den ersten 45 Minuten zeigte sich Lustenau stark, lag durch Treffer von Schmid, Gorzel und Grabher mit 3:0 vorne.