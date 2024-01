Der ÖSV-Youngster ist bereits in Wengen gelandet

„Dann wissen sie, was auf sie zukommt“

Eine Entscheidung, die auch jener Mann begrüßte, der Pfeifer einst aus Schweden zum ÖSV holte - Mathias Berthold. „In meiner Zeit als Cheftrainer, habe ich auch immer wieder jungen Athleten eine Chance geben“, erinnert sich der Montafoner, der Zudrell am Donnerstag beim Training in St. Anton auf die Beine schaute. „So konnten sie ohne Druck Weltcupluft schnuppern. Im Wissen, dass es vorerst eine einmalige Sache ist. Wenn sie dann zwei, drei Jahre später reif für den Weltcup waren, wussten sie schon, was auf sie zukommt.“