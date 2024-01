So schlug sich der ÖSV-Youngster im Elite-Team

Strahlend blauer Himmel und eisige minus neun Grad - so präsentierte sich am Donnerstagvormittag St. Anton am Arlberg, WM-Ort von 2001, Österreichs Slalom-Herren, die sich dort auf den traditionellen Weltcup-Slalom in Wengen (Sz) vorbereiteten. Erstmals mit dabei: der erst 18-jährige Vorarlberger Moritz Zudrell, der am Sonntag im Slalom sein Weltcup-Debüt geben wird.