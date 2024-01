2300 junge Oberösterreicher fürs Heer untauglich

Werdet wieder fitter“, appellierte ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner erst am Donnerstag an Österreichs junge Männer, die vor ihrem Präsenzdienst stehen. Immerhin waren von 45.565 einberufenen Österreichern exakt 14.049 untauglich - das ist immerhin jeder Dritte. Ein klein wenig besser schneidet in dieser Statistik unser Bundesland ab. Von 8432 Stellungspflichtigen fielen bei den Untersuchungen in der Stellungsstraße 2268 Oberösterreicher durch. 5996 traten ihren Dienst an der Republik an.