Norwegerin gewinnt, Hauser beste Österreicherin

Lisa Hauser als Österreichs Beste zeigte sich im Vergleich zu zuletzt leichten Aufwind, wurde aber dennoch nur 28 (+1:21,2). Die Tirolerin musste einmal in die Strafrunde, ihre Teamkolleginnen Tamara Steiner und Dunja Zdouc blieben fehlerfrei. Während es freilich für Steiner als 36. (+1:43,0) noch ein paar Weltcup-Punkte gab, musste sich die in der vergangenen Woche in Oberhof in die Weltcup-Saison eingestiegene Zdouc mit Rang 50 (+2:00,8) und der Qualifikation für die für Sonntag (12.30 Uhr) angesetzte Verfolgung begnügen.