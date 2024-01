Italienische Stadt führt Strafen für Spucken ein

Bürgermeisterin will auch Burkinis verbieten

Die Bürgermeisterin von Monfalcone ist wegen ihrer Positionen gegen den Islam bekannt. In einem offenen Brief an die muslimische Gemeinschaft hatte sie diese im vergangenen Sommer aufgerufen, „westliche Strandgepflogenheiten“ zu beachten und nicht bekleidet im Meer zu baden. Sie drohte, den Burkini, eine Badebekleidung für Frauen, die den gesamten Körper mit Ausnahme des Gesichts, der Hände und der Füße bedeckt, zu verbieten. Gegen ihre Pläne war es zu Solidaritätsdemonstrationen mit muslimischen Frauen gekommen.