Burkini-Streit: Frauen solidarisch mit Musliminnen

An Italiens Stränden eskaliert die Diskussion um Burkinis. Nachdem es in den vergangenen Tagen in einem Strandbad in Triest zu einem Eklat unter den Badegästen gekommen war, weil muslimische Frauen beim Baden im Wasser körperbedeckende Kleidung trugen, demonstrierten am Sonntagnachmittag Gruppen von Triestinerinnen für das Recht, frei zu baden.