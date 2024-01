Rechnungshof verteilt wieder unzulässige Spenden

Bürgerinnen und Bürger können ab sofort per E-Mail, Direktnachricht auf Instagram oder Facebook oder per Post (Dampfschiffstraße 2, 1030 Wien, Kennwort Bürgerbeteiligung) Vorschläge machen, welche Gewalt- und Opferschutzeinrichtungen Geld aus dem „Fördertopf“ bekommen sollen. Dabei handelt es sich um unzulässige Spenden an politische Parteien, die laut Parteiengesetz an den Rechnungshof weitergeleitet werden müssen. Die Einrichtung verteilt das Geld dann weiter.