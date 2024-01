Mit „Vollgas“ auf dem Weg in die Klimaneutralität

Kein Leasing, keine versteckten Kosten

Um nun die „Elektromobilität ins Burgenland zu bringen“, haben sich die Burgenland Energie und vibe moves you zu „beem“ zusammengeschlossen. Angeboten wird eine zu 100 Prozent unabhängige E-Mobilität im sogenannten Rundum-Sorglos-Abo, das laut Paul Blaguss von vibe volle Preistransparenz garantiert. „Wir bieten ein wirkliches All-Inclusive-Paket an: Fahrzeug- und Finanzierungskosten, saisonale Bereifung, Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung, alle Servicearbeiten am Auto, Anmeldung, Ladekarte und Vignette sind inklusive. Genauso wie alle Abgaben und Gebühren.“